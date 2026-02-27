Если король проиграет (сериал, 2025) смотреть онлайн

Сериал «Если король проиграет» (2025) рассказывает историю успешного и харизматичного бизнесмена, который привык жить так, будто весь мир вращается вокруг него.



Жизнь Кенана кажется практически идеальной: бизнесмен женат на преданной и любящей женщине, однако это не мешает ему изменять ей, пользуясь своим обаянием и властью над людьми. Он легко покоряет сердца дам, которые оказываются в его окружении, и однажды знакомится со студенткой Фади. Из-за финансовых трудностей девушка вынуждена искать работу и в итоге устраивается к Кенану, попадая в мир роскоши, возможностей и соблазнов. Для Фади это шанс вырваться из нищеты и начать все с чистого листа, но одновременно это втягивает ее в сложные отношения, где переплетаются чувства, власть, зависимость и моральный выбор.



История постепенно раскрывает внутренние противоречия героев, показывая, что даже самый уверенный «король» может столкнуться с поражением, когда его собственные поступки начинают разрушать все, что он построил. Смотреть «Если король проиграет» приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!

