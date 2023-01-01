Биография

Халит Эргенч — актер театра, кино и телевидения. Обладатель двух премий «Золотая бабочка». Родился в Стамбуле 30 апреля 1970 года. Вырос в семье Саита Эргенча — артиста городского театра и поэта. Окончив школу, поступил в Стамбульский технический университет и Университет изящных искусств имени Мимара Синана. Во времена студенчества подрабатывал маркетологом, танцором и бэк-вокалистом. В 1996 году прошел прослушивание в театр «Дормен», где сыграл в популярном мюзикле «Король и я», написанном по роману Маргарет Лэндон. Параллельно со сценой снимался в сериалах, среди которых были «Сумасшедшие» и «Черный ангел». Сегодня фильмография Халита Эргенча насчитывает 40 работ. Актер исполнил роли в таких кинолентах, как «Гость», «Мой отец и мой сын», «Красный Стамбул», «Первая любовь», «Машины революции», «Али и Нино», «Дилемма Азиза». Его можно встретить и в сериалах «Алия», «Следы на пляже», «Ты моя Родина», «Вавилон». Кроме того, исполнил ведущую роль Сулеймана в телехите «Великолепный век».