Если король проиграет. Сезон 1. Серия 15
Wink
Сериалы
Если король проиграет
1-й сезон
15-я серия
8.92025, Kral Kaybederse
Драма, Исторический18+
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Если король проиграет (сериал, 2025) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Успешный бизнесмен Кенан Баран всегда добивается своих целей. Он богат, знаменит и обаятелен, и со стороны его жизнь кажется идеальной. Кенан женат на преданной Хандан, но изменяет ей, и она начинает что-то подозревать. Мужчина легко завоёвывает сердца женщин, которые ему приглянулись, и однажды судьба сводит его со студенткой Фади. Девушка выросла в бедной и проблемной семье, и финансовые трудности вынуждают её устроиться на работу к Кенану. Попав в новый для себя мир больших денег, Фади получает шанс изменить свою жизнь.

Страна
Турция
Жанр
Исторический, Драма
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.6 IMDb