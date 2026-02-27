Успешный бизнесмен Кенан Баран всегда добивается своих целей. Он богат, знаменит и обаятелен, и со стороны его жизнь кажется идеальной. Кенан женат на преданной Хандан, но изменяет ей, и она начинает что-то подозревать. Мужчина легко завоёвывает сердца женщин, которые ему приглянулись, и однажды судьба сводит его со студенткой Фади. Девушка выросла в бедной и проблемной семье, и финансовые трудности вынуждают её устроиться на работу к Кенану. Попав в новый для себя мир больших денег, Фади получает шанс изменить свою жизнь.

