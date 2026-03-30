Если король проиграет. Сезон 1. Серия 32
Wink
Сериалы
Если король проиграет
1-й сезон
32-я серия
8.92025, Kral Kaybederse
Драма, Исторический18+
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Если король проиграет (сериал, 2025) сезон 1 серия 32 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Сериал «Если король проиграет», 1 сезон, повествует о влиятельном и притягательном бизнесмене, который привык быть на вершине и считать, что ему подвластно все.

Со стороны жизнь Кенана выглядит безупречной: он богат, успешен, а рядом с ним находится любящая жена. Уверенность в себе, деньги и власть позволяют ему без труда очаровывать других женщин, появляющихся в его жизни. Однажды он знакомится со студенткой Фади, чья судьба сложилась совсем иначе: девушка выросла в неблагополучных условиях и, сталкиваясь с постоянной нехваткой денег, вынуждена искать работу. Так она оказывается в окружении Кенана и впервые сталкивается с миром роскоши, новых перспектив и опасных соблазнов. Для Фади это возможность изменить свою судьбу, однако она оказывается втянута в непростые отношения.

Даже тот, кто чувствует себя непобедимым, рано или поздно может потерять все. «Если король проиграет», 1 сезон доступен к просмотру в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Турция
Жанр
Исторический, Драма
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.6 IMDb