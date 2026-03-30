Если король проиграет (сериал, 2025) сезон 1 серия 32 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+44 мин
Если король проиграет
Сезон 1 Серия 1
- 18+43 мин
Если король проиграет
Сезон 1 Серия 2
- 18+41 мин
Если король проиграет
Сезон 1 Серия 3
- 18+39 мин
Если король проиграет
Сезон 1 Серия 4
- 18+41 мин
Если король проиграет
Сезон 1 Серия 5
- 18+43 мин
Если король проиграет
Сезон 1 Серия 6
- 18+44 мин
Если король проиграет
Сезон 1 Серия 7
- 18+43 мин
Если король проиграет
Сезон 1 Серия 8
- 18+44 мин
Если король проиграет
Сезон 1 Серия 9
- 18+44 мин
Если король проиграет
Сезон 1 Серия 10
- 18+42 мин
Если король проиграет
Сезон 1 Серия 11
- 18+42 мин
Если король проиграет
Сезон 1 Серия 12
- 18+42 мин
Если король проиграет
Сезон 1 Серия 13
- 18+42 мин
Если король проиграет
Сезон 1 Серия 14
- 18+45 мин
Если король проиграет
Сезон 1 Серия 15
- 18+43 мин
Если король проиграет
Сезон 1 Серия 16
- 18+42 мин
Если король проиграет
Сезон 1 Серия 17
- 18+43 мин
Если король проиграет
Сезон 1 Серия 18
- 18+43 мин
Если король проиграет
Сезон 1 Серия 19
- 18+44 мин
Если король проиграет
Сезон 1 Серия 20
- 18+42 мин
Если король проиграет
Сезон 1 Серия 21
- 18+44 мин
Если король проиграет
Сезон 1 Серия 22
- 18+41 мин
Если король проиграет
Сезон 1 Серия 23
- 18+44 мин
Если король проиграет
Сезон 1 Серия 24
- 18+44 мин
Если король проиграет
Сезон 1 Серия 25
- 18+43 мин
Если король проиграет
Сезон 1 Серия 26
- 18+43 мин
Если король проиграет
Сезон 1 Серия 27
- 18+42 мин
Если король проиграет
Сезон 1 Серия 28
- 18+42 мин
Если король проиграет
Сезон 1 Серия 29
- 18+45 мин
Если король проиграет
Сезон 1 Серия 30
- 18+46 мин
Если король проиграет
Сезон 1 Серия 31
- 18+44 мин
Если король проиграет
Сезон 1 Серия 32
- 18+41 мин
Если король проиграет
Сезон 1 Серия 33
- 18+43 мин
Если король проиграет
Сезон 1 Серия 34
- 18+41 мин
Если король проиграет
Сезон 1 Серия 35
- 18+43 мин
Если король проиграет
Сезон 1 Серия 36
- 18+44 мин
Если король проиграет
Сезон 1 Серия 37
- 18+40 мин
Если король проиграет
Сезон 1 Серия 38
- 18+42 мин
Если король проиграет
Сезон 1 Серия 39
- 18+40 мин
Если король проиграет
Сезон 1 Серия 40
- 18+57 мин
Если король проиграет
Сезон 1 Серия 41
- 18+60 мин
Если король проиграет
Сезон 1 Серия 42
О сериале
Сериал «Если король проиграет», 1 сезон, повествует о влиятельном и притягательном бизнесмене, который привык быть на вершине и считать, что ему подвластно все.
Со стороны жизнь Кенана выглядит безупречной: он богат, успешен, а рядом с ним находится любящая жена. Уверенность в себе, деньги и власть позволяют ему без труда очаровывать других женщин, появляющихся в его жизни. Однажды он знакомится со студенткой Фади, чья судьба сложилась совсем иначе: девушка выросла в неблагополучных условиях и, сталкиваясь с постоянной нехваткой денег, вынуждена искать работу. Так она оказывается в окружении Кенана и впервые сталкивается с миром роскоши, новых перспектив и опасных соблазнов. Для Фади это возможность изменить свою судьбу, однако она оказывается втянута в непростые отношения.
Даже тот, кто чувствует себя непобедимым, рано или поздно может потерять все. «Если король проиграет», 1 сезон доступен к просмотру в онлайн-кинотеатре Wink.
СтранаТурция
ЖанрИсторический, Драма
Время43 мин / 00:43
Рейтинг
- Режиссёр
Дурул
Тайлан
- Режиссёр
Ямур
Тайлан
- Актёр
Халит
Эргенч
- МДАктриса
Мерве
Диздар
- Актриса
Аслыхан
Гюрбюз
- НШАктриса
Нильпери
Шахинкая
- МГАктёр
Мурат
Гарибагаоглу
- ДЧАктёр
Дженан
Чамюрду
- НКАктриса
Налан
Куручим
- ДТАктёр
Джихан
Талай
- ИЕАктриса
Идил
Енер
- ЭУАктриса
Эзги
Улусой
- ОСАктёр
Окан
Сельви
- ОГПродюсер
Онур
Гювенатам
- АТПродюсер
Айсил
Тай
- ДЯХудожник
Дилек
Япкуёз Аязтуна