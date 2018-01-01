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Если король проиграет
Актёры и съёмочная группа сериала «Если король проиграет»

Актёры и съёмочная группа сериала «Если король проиграет»

Режиссёры

Дурул Тайлан

Дурул Тайлан

Durul Taylan
Режиссёр
Ямур Тайлан

Ямур Тайлан

Yagmur Taylan
Режиссёр

Актёры

Халит Эргенч

Халит Эргенч

Halit Ergenç
АктёрKenan Baran
Мерве Диздар

Мерве Диздар

Merve Dizdar
АктрисаFadime Çetin
Аслыхан Гюрбюз

Аслыхан Гюрбюз

Aslihan Gürbüz
АктрисаHandan
Нильпери Шахинкая

Нильпери Шахинкая

Nilperi Sahinkaya
АктрисаÖzlem
Мурат Гарибагаоглу

Мурат Гарибагаоглу

Murat Garibagaoglu
АктёрSemih
Дженан Чамюрду

Дженан Чамюрду

Cenan Çamyurdu
АктёрMemduh Çetin
Налан Куручим

Налан Куручим

Nalan Kuruçim
АктрисаKader Çetin
Джихан Талай

Джихан Талай

Cihan Talay
АктёрIsmail
Идил Енер

Идил Енер

Idil Yener
АктрисаNeslihan
Эзги Улусой

Эзги Улусой

Ezgi Ulusoy
АктрисаGüllü Çetin / Güllü Aslan
Окан Сельви

Окан Сельви

Okan Selvi
АктёрSüleyman

Продюсеры

Онур Гювенатам

Онур Гювенатам

Onur Güvenatam
Продюсер
Айсил Тай

Айсил Тай

Aysil Tay
Продюсер

Художники

Дилек Япкуёз Аязтуна

Дилек Япкуёз Аязтуна

Dilek Yapkuöz Ayaztuna
Художник