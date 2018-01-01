Биография

Аслыхан Гюрбюз — турецкая актриса театра и кино. Родилась в городе Чанаккале 16 февраля 1983 года. После окончания средней школы Аслыхан поступила в Конье в Сельджукский университет на музыкальный факультет, поскольку с детства мечтала стать актрисой. Аслыхан Гюрбюз дебютировала как актриса в драматическом сериале «Если бы я стал облаком» в 2009 году, который продюсировал Тимур Савджи. Позже она работала с ним же в историческом телесериале «Великолепный век: Империя Кесем», где сыграла роль Халиме Султан — матери Шехзаде Мустафы I. Также она известна по проектам «Красная комната», «Маленькие убийства» и «Тлеющие угли».