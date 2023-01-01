Ямур Тайлан

Биография

Ягмур Тайлан — турецкий режиссер, продюсер, сценарист и художник. Родился в Бурсе в 1966 году. Вместе с родным братом Дурулом изучал после школы медицину и промышленную инженерию, но в качестве дела жизни выбрал сферу кино. Одной из его первых работ стал сериал «Чарли» в 1999 году, а после последовали комедийный ужастик «Школа» и многосерийный фильм «Сумерки». Кроме того, он написал сценарий к картине «Дилемма Азиза». Сегодня фильмография Ягмура Тайлана насчитывает более 15 работ. Он снял такие сериалы, как «Иностранный жених», «Черная змея», «Ты моя Родина», «Королева ночи». Главным хитом режиссера, над которым он трудился совместно с братом, стал многосерийный телевизионный фильм «Великолепный век».