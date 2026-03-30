Сериал «Если король проиграет», 1 сезон, повествует о влиятельном и притягательном бизнесмене, который привык быть на вершине и считать, что ему подвластно все.



Со стороны жизнь Кенана выглядит безупречной: он богат, успешен, а рядом с ним находится любящая жена. Уверенность в себе, деньги и власть позволяют ему без труда очаровывать других женщин, появляющихся в его жизни. Однажды он знакомится со студенткой Фади, чья судьба сложилась совсем иначе: девушка выросла в неблагополучных условиях и, сталкиваясь с постоянной нехваткой денег, вынуждена искать работу. Так она оказывается в окружении Кенана и впервые сталкивается с миром роскоши, новых перспектив и опасных соблазнов. Для Фади это возможность изменить свою судьбу, однако она оказывается втянута в непростые отношения.



Даже тот, кто чувствует себя непобедимым, рано или поздно может потерять все. «Если король проиграет», 1 сезон доступен к просмотру в онлайн-кинотеатре Wink.

