Великолепный век. Сезон 1. Серия 13
Wink
Сериалы
Великолепный век
1-й сезон
13-я серия
9.42011, Muhtesem Yüzyil
Военные, Драмы16+

Великолепный век Сезон 1 Серия 13 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонСоздание легенды

Сюжет

Получив прощальное письмо от Ибрагима, султан приходит в ярость и посылает погоню за своим визирем. Хатидже страдает и уговаривает брата простить ее любимого. Валиде считает, что Ибрагим недостаточно хорош, чтобы жениться на ее дочери. Махидевран проводит ночь в покоях султана, но он не прикасается к ней. Хюррем подозревают в преступлении, и она попадает в опалу вместе с детьми. Султан Сулейман узнает о самоуправстве Ферхат-паши.

Какая судьба ждет влюбленных и виновна ли Хюррем в убийстве? Предлагаем смотреть «Великолепный век» — 1 сезон 13 серия уже ждет вас онлайн на портале Wink.

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»