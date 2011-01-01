Великолепный век Сезон 1 Серия 13 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Получив прощальное письмо от Ибрагима, султан приходит в ярость и посылает погоню за своим визирем. Хатидже страдает и уговаривает брата простить ее любимого. Валиде считает, что Ибрагим недостаточно хорош, чтобы жениться на ее дочери. Махидевран проводит ночь в покоях султана, но он не прикасается к ней. Хюррем подозревают в преступлении, и она попадает в опалу вместе с детьми. Султан Сулейман узнает о самоуправстве Ферхат-паши.



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