Биография

Нур Феттахолу — турецкая актриса. Родилась в Дуйсбурге 12 ноября 1980 года. Училась в стамбульском лицее Бешикташ, а затем поступила на факультет дизайна в Университет Халич. Работала в банке, а позже по наставлению мужа решила попробовать себя в кадре. Также пробовала себя на телевидении — вела программу на канале Sky Turk. Первой кинопробой Нур Феттахолу стал сериал «Какой с меня отец». Сегодня актриса успешно развивает карьеру, а в ее фильмографии есть такие проекты, как «Колебания сердца», «Запретная любовь», «Бумажный дом», «Поручения». Большую любовь зрителей получила после выхода на экраны драмы «Великолепный век», где исполнила роль Махидевран.