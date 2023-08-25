Великолепный век. Сезон 2
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Великолепный век
2-й сезон

Сериал Великолепный век 2 сезон (2011 года) смотреть онлайн

9.42011, Muhtesem Yüzyil 39 серий
Военный, Биография16+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонСоздание легенды

О сериале

Продолжение остросюжетного турецкого сериала, покорившего сердца телезрителей со всех стран мира. Оформляйте подписку и смотрите сериал «Великолепный век» — 2 сезон уже доступен к просмотру только на нашем онлайн-сервисе Wink!

Во втором сезоне любовь Султана Сулеймана и его наложницы Хюррем проходит тернистый путь испытаний и преград. Политика и любовные интриги способны нарушить сложившиеся традиции и устои государства. Теперь тайны прошлого и грехи настоящего не так уж просто скрывать и оберегать от врагов. Тем временем подрастают наследники, а значит война за престол только начинается...

Герои получают в руки огромную власть, но смогут ли они ею правильно воспользоваться, не причинив вреда государству и родным? Узнаем в новых сериях турецкого сериала «Великолепный век» — 2 сезон уже ждет вас на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама, Биография

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»