Продолжение остросюжетного турецкого сериала, покорившего сердца телезрителей со всех стран мира. Оформляйте подписку и смотрите сериал «Великолепный век» — 2 сезон уже доступен к просмотру только на нашем онлайн-сервисе Wink!



Во втором сезоне любовь Султана Сулеймана и его наложницы Хюррем проходит тернистый путь испытаний и преград. Политика и любовные интриги способны нарушить сложившиеся традиции и устои государства. Теперь тайны прошлого и грехи настоящего не так уж просто скрывать и оберегать от врагов. Тем временем подрастают наследники, а значит война за престол только начинается...



Герои получают в руки огромную власть, но смогут ли они ею правильно воспользоваться, не причинив вреда государству и родным? Узнаем в новых сериях турецкого сериала «Великолепный век» — 2 сезон уже ждет вас на нашем онлайн-сервисе Wink!

