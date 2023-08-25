Великолепный век Сезон 2 Серия 33 смотреть онлайн бесплатно

Интриги Хюррем раскрываются, и Мустафа намерен наказать супругу Султана. Ревность Хатидже заставляет госпожу следить за каждым шагом мужа. Ибрагим же все больше погружается в честолюбие и устанавливает во дворце трон. Тем временем известия о тайной любви Ибрагима доходят до самой Валиде Султан...



Что предпримет Валиде, узнав об измене Ибрагима, узнаем в 33 серии 2 сезона остросюжетной драмы «Великолепный век». Сериал в хорошем качестве уже доступен по подписке только на нашем онлайн-сервисе Wink!

