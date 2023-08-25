Великолепный век. Сезон 2. Серия 33
Wink
Сериалы
Великолепный век
2-й сезон
33-я серия
9.42012, Muhtesem Yüzyil
Военный, Биография16+

Великолепный век Сезон 2 Серия 33 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонСоздание легенды

О сериале

Интриги Хюррем раскрываются, и Мустафа намерен наказать супругу Султана. Ревность Хатидже заставляет госпожу следить за каждым шагом мужа. Ибрагим же все больше погружается в честолюбие и устанавливает во дворце трон. Тем временем известия о тайной любви Ибрагима доходят до самой Валиде Султан...

Что предпримет Валиде, узнав об измене Ибрагима, узнаем в 33 серии 2 сезона остросюжетной драмы «Великолепный век». Сериал в хорошем качестве уже доступен по подписке только на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама, Биография
Качество
Full HD
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»