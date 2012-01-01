Великолепный век Сезон 2 Серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Ибрагим заставляет Хюррем рассказать о дневнике Луки Султану, но попытка самоубийства Хатидже срывает планы. В суматохе дневник попадает в руки Махидевран. В столице бушует эпидемия чумы — болезнь не пощадила даже любимую Бали-бея. Между тем Ибрагим начинает изменять своей супруге, а главное, с кем?



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