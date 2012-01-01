Великолепный век. Сезон 2. Серия 11
Wink
Сериалы
Великолепный век
2-й сезон
11-я серия
9.42012, Muhtesem Yüzyil
Военные, Драмы16+

Великолепный век Сезон 2 Серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонСоздание легенды

Сюжет

Ибрагим заставляет Хюррем рассказать о дневнике Луки Султану, но попытка самоубийства Хатидже срывает планы. В суматохе дневник попадает в руки Махидевран. В столице бушует эпидемия чумы — болезнь не пощадила даже любимую Бали-бея. Между тем Ибрагим начинает изменять своей супруге, а главное, с кем?

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»

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