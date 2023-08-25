Великолепный век Сезон 2 Серия 39 смотреть онлайн бесплатно

Врагов Хюррем постигают неудачи. Хатидже принимает решение развестись с Ибрагимом и казнить всех виновных. Махидевран отчаянно пытается спасти положение, однако Султан остается недоволен ее управлением и передает власть в руки Хюррем.



Какие повороты судьбы приготовила жизнь героям турецкого сериала, узнаем в заключительной серии 2 сезона сериала «Великолепный век». Все серии на русском языке уже ждут вас на нашем онлайн-сервисе Wink!

