Великолепный век Сезон 2 Серия 39 смотреть онлайн бесплатно

Великолепный век. Сезон 2. Серия 39
Сериалы
Великолепный век
2-й сезон
39-я серия
9.42012, Muhtesem Yüzyil
Военный, Драма16+

О сериале

Врагов Хюррем постигают неудачи. Хатидже принимает решение развестись с Ибрагимом и казнить всех виновных. Махидевран отчаянно пытается спасти положение, однако Султан остается недоволен ее управлением и передает власть в руки Хюррем.

Какие повороты судьбы приготовила жизнь героям турецкого сериала, узнаем в заключительной серии 2 сезона сериала «Великолепный век». Все серии на русском языке уже ждут вас на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
131 мин / 02:11

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

