Великолепный век Сезон 2 Серия 31 смотреть онлайн бесплатно

Великолепный век. Сезон 2. Серия 31
9.42012, Muhtesem Yüzyil
Военный, Драма16+

Повелитель без сознания: лекари борются за его жизнь. Мысли жителей гарема становятся ясными и четкими. Наследники повелителя не дремлют, но готовятся к получению трона, только Хюррем теряет смысл жизни, и в этом ее поддерживают даже враги. Тем временем на семью Ибрагима нападают разбойники, а жизнь Хатидже и детей под угрозой...

Хватит ли Ибрагиму сил защитить свою семью, узнаем в 31 серии 2 сезона популярного турецкого телесериала. Оформляйте подписку на Wink, чтобы смотреть сериал «Великолепный век» онлайн уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

