Великолепный век Сезон 2 Серия 31 смотреть онлайн бесплатно

Повелитель без сознания: лекари борются за его жизнь. Мысли жителей гарема становятся ясными и четкими. Наследники повелителя не дремлют, но готовятся к получению трона, только Хюррем теряет смысл жизни, и в этом ее поддерживают даже враги. Тем временем на семью Ибрагима нападают разбойники, а жизнь Хатидже и детей под угрозой...



