Великолепный век. Сезон 2. Серия 30
Wink
Сериалы
Великолепный век
2-й сезон
30-я серия
9.42012, Muhtesem Yüzyil
Военный, Биография16+

Великолепный век Сезон 2 Серия 30 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонСоздание легенды

О сериале

Наложница шехзаде все сильнее влюбляется в Мустафу и не готова исполнить приказ Хюррем. Султан разрешает Айбиге-хатун поехать в Крым и навестить родных, но девушка поедет не одна... Тем временем Ибрагим отдаляется от супруги и навещает любовницу.

К чему приведет Паргалы такое увлечение, узнаем в 30 серии 2 сезона турецкого сериала. Скорее оформляйте подписку на Wink и смотрите «Великолепный век» без рекламы в хорошем качестве!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама, Биография
Качество
Full HD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»