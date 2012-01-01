Великолепный век. Сезон 2. Серия 5
Wink
Сериалы
Великолепный век
2-й сезон
5-я серия
9.42012, Muhtesem Yüzyil
Военные, Драмы16+

Великолепный век Сезон 2 Серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонСоздание легенды

Сюжет

Хюррем удается спасти сына Хатидже. Вся семья благодарит госпожу, но смогут ли бывшие враги забыть обиды друг на друга? Тем временем принцесса Изабелла до сих пор томится в плену. Тайна охотничьего домика доходит до Хюррем. Госпожа уверена в измене Ибрагима и рассказывает о своих догадках Хатидже. Получив известия о похищении невесты, принц Фридрих решается спасти любимую...

Сможет ли Ибрагим доказать жене свою верность, узнаем в очередном эпизоде сериала «Великолепный век» — 5 серия 2 сезона уже доступна к просмотру только на Wink!

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»

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