Великолепный век Сезон 2 Серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Хюррем удается спасти сына Хатидже. Вся семья благодарит госпожу, но смогут ли бывшие враги забыть обиды друг на друга? Тем временем принцесса Изабелла до сих пор томится в плену. Тайна охотничьего домика доходит до Хюррем. Госпожа уверена в измене Ибрагима и рассказывает о своих догадках Хатидже. Получив известия о похищении невесты, принц Фридрих решается спасти любимую...



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