Великолепный век Сезон 2 Серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Великолепный век. Сезон 2. Серия 12
Великолепный век
2-й сезон
12-я серия
9.42012, Muhtesem Yüzyil
Военный, Драма16+

Принцесса вновь пытается сбежать, но тщетно. Армин становится хуже. Малкочоглу женится на любимой, но смерть все равно забирает несчастную девушку. Хатидже возвращается в столицу, но все еще не может прийти в себя. Вражда Хюррем и Изабеллы продолжается в гареме Султана Сулеймана — испанская принцесса становится наложницей...

Не терпится узнать, что будет дальше? Тогда оставайтесь на Wink и включайте сериал «Великолепный век». Смотреть на русском языке 12 серию 2 сезона можно нашем онлайн-сервисе уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

