Великолепный век. Сезон 2. Серия 38
Wink
Сериалы
Великолепный век
2-й сезон
38-я серия
9.42012, Muhtesem Yüzyil
Военный, Драма16+

Великолепный век Сезон 2 Серия 38 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонСоздание легенды

О сериале

Дворец окутывается трауром. После смерти Валиде в гареме не угасают склоки и конфликты. Тем временем Хатидже оказывается все ближе к разгадке тайны своего мужа и готова встретиться с любовницей лицом к лицу...

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Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»