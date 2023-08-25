Великолепный век (сериал, 2011) сезон 5 смотреть онлайн бесплатно

Создание легенды
О сериале

Откровенный рассказ о создании самого дорогостоящего проекта на турецком телевидении. Если вам не терпится познакомиться со съемочной группой и побывать за кулисами любимого сериала, скорее включайте документальный «Великолепный век». Создание легенды доступно на Wink прямо сейчас!

Идея создания первого сезона мелодрамы принадлежит писателю Мераль Окай — она и рассказывает о том, как летописный сериал повлиял на индустрию развлечений Турции. Также секретами съемочного процесса делятся Мерьем Узерли и Халит Эргенч, исполнившие роли Хюррем и Сулеймана. Артисты рассуждают о характерах персонажей и рассказывают о фортуне, которая свела их с продюсерами проекта.

Не пропустите эксклюзивный сезон сериала «Великолепный век». Создание легенды смотреть онлайн можно на нашем сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

