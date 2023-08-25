Великолепный век (сериал, 2011) сезон 5 смотреть онлайн бесплатно
Откровенный рассказ о создании самого дорогостоящего проекта на турецком телевидении. Если вам не терпится познакомиться со съемочной группой и побывать за кулисами любимого сериала, скорее включайте документальный «Великолепный век». Создание легенды доступно на Wink прямо сейчас!
Идея создания первого сезона мелодрамы принадлежит писателю Мераль Окай — она и рассказывает о том, как летописный сериал повлиял на индустрию развлечений Турции. Также секретами съемочного процесса делятся Мерьем Узерли и Халит Эргенч, исполнившие роли Хюррем и Сулеймана. Артисты рассуждают о характерах персонажей и рассказывают о фортуне, которая свела их с продюсерами проекта.
Не пропустите эксклюзивный сезон сериала «Великолепный век». Создание легенды смотреть онлайн можно на нашем сервисе Wink!
СтранаТурция
ЖанрВоенный, Исторический, Драма, Мелодрама
- Режиссёр
Дурул
Тайлан
- Режиссёр
Ямур
Тайлан
- Режиссёр
Мерт
Байкал
- Актёр
Халит
Эргенч
- Актриса
Мерьем
Узерли
- Актриса
Нур
Феттахолу
- Актёр
Мехмет
Гюнсюр
- Актриса
Небахат
Чехре
- Актриса
Сельма
Эргеч
- Актёр
Окан
Ялабык
- Актриса
Селен
Озтюрк
- Актёр
Селим
Байрактар
- Актёр
Энгин
Озтюрк
- Сценарист
Мераль
Окай
- Сценарист
Йылмаз
Шахин
- Продюсер
Тимур
Савджи
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- Актёр дубляжа
Василий
Зотов
- МТАктриса дубляжа
Марина
Тарасова
- Оператор
Эрджан
Озкан
- Оператор
Бурак
Канбир
- Композитор
Айтекин
Аташ
- Композитор
Фахир
Атакоглу