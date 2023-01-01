Биография

Селим Байрактар — турецкий актер. Родился в Киркуке 17 июня 1975 года. Рос в семье иракских туркменов и застал Первую войну в Персидском заливе. Тайно бежал из страны и основался в Турции, где окончил Университет Хаджеттепе. Служил в театре, а параллельно с этим начал сниматься в кино. Фильмография Селима Байрактара насчитывает более 35 работ. Сегодня актера можно встретить в американском сериале «Наследники», турецких проектах «Любовь заставит плакать», «Восход Османской империи», «Дикие штучки», «Легенда». Российскому зрителю известен по роли евнуха в исторической драме «Великолепный век».