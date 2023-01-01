Биография

Тимур Савджи — турецкий продюсер. Обладатель премии «Золотая пальма». Родился в городе Адана 1 января 1975 года. После окончания средней школы поступил на факультет юриспруденции в Стамбульский университет, но параллельно с учебой начал работать ассистентом продюсера. Так, в 1998 году он уже принял участие в производстве многосерийного фильма «Вторая весна», затем последовали сериал «Июньская ночь», драматический триллер «Все о Мустафе». Этот опыт позволил ему создать собственную компанию Tims Productions. В 2020 году его избрали на должность председателя совета директоров Ассоциации продюсеров телевидения и кино. Сегодня фильмография Тимура Савджи насчитывает более 80 проектов. Кинодеятель продюсировал картины «Первая любовь», «Слово чести», «Любовь похожа на тебя», «Джинн», «Женское дело. Ограбление банка», «Незавершенная любовь». Также он выпустил такие легендарные телехиты, как «Королек — птичка певчая», «Великолепный век» и его продолжение «Великолепный век. Империя Кесем».