WinkСериалыВеликолепный векАктёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»
Актё�ры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»
Режиссёры
Актёры
АктёрSuleiman the Magnificent
Халит ЭргенчHalit Ergenç
АктрисаHurrem Sultan
Мерьем УзерлиMeriem Userli
АктрисаMahidevran Sultan
Нур ФеттахолуNur Fettahoglu
АктёрSehzade Mustafa
Мехмет ГюнсюрMehmet Günsür
АктрисаAyse Hafsa Sultan
Небахат ЧехреNebahat Çehre
АктрисаHatice Sultan
Сельма ЭргечSelma Ergeç
АктёрPargali Ibrahim Pasa
Окан ЯлабыкOkan Yalabik
АктрисаGülfem Hatun
Селен ОзтюркSelen Öztürk
АктёрSümbül Aga
Селим БайрактарSelim Bayraktar
АктёрSehzade Selim