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Сериалы
Великолепный век
Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»

Режиссёры

Дурул Тайлан

Дурул Тайлан

Durul Taylan
Режиссёр
Ямур Тайлан

Ямур Тайлан

Yagmur Taylan
Режиссёр
Мерт Байкал

Мерт Байкал

Mert Baykal
Режиссёр

Актёры

Халит Эргенч

Халит Эргенч

Halit Ergenç
АктёрSuleiman the Magnificent
Мерьем Узерли

Мерьем Узерли

Meriem Userli
АктрисаHurrem Sultan
Нур Феттахолу

Нур Феттахолу

Nur Fettahoglu
АктрисаMahidevran Sultan
Мехмет Гюнсюр

Мехмет Гюнсюр

Mehmet Günsür
АктёрSehzade Mustafa
Небахат Чехре

Небахат Чехре

Nebahat Çehre
АктрисаAyse Hafsa Sultan
Сельма Эргеч

Сельма Эргеч

Selma Ergeç
АктрисаHatice Sultan
Окан Ялабык

Окан Ялабык

Okan Yalabik
АктёрPargali Ibrahim Pasa
Селен Озтюрк

Селен Озтюрк

Selen Öztürk
АктрисаGülfem Hatun
Селим Байрактар

Селим Байрактар

Selim Bayraktar
АктёрSümbül Aga
Энгин Озтюрк

Энгин Озтюрк

Engin Öztürk
АктёрSehzade Selim

Сценаристы

Мераль Окай

Мераль Окай

Meral Okay
Сценарист
Йылмаз Шахин

Йылмаз Шахин

Yılmaz Şahin
Сценарист

Продюсеры

Тимур Савджи

Тимур Савджи

Timur Savci
Продюсер

Актёры дубляжа

Радик Мухаметзянов

Радик Мухаметзянов

Актёр дубляжа
Ирина Киреева

Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Жанна Никонова

Жанна Никонова

Актриса дубляжа
Василий Зотов

Василий Зотов

Актёр дубляжа
Марина Тарасова

Марина Тарасова

Актриса дубляжа

Операторы

Эрджан Озкан

Эрджан Озкан

Ercan Özkan
Оператор
Бурак Канбир

Бурак Канбир

Burak Kanbir
Оператор

Композиторы

Айтекин Аташ

Айтекин Аташ

Aytekin Atas
Композитор
Фахир Атакоглу

Фахир Атакоглу

Fahir Atakoglu
Композитор