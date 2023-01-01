Биография

Небахат Чехре — турецкая актриса. Обладательница премии Turkish Film Critics Association. Родилась в Самсуне 15 марта 1944 года. Большую часть детства и юности провела в Стамбуле, а в возрасте 15 лет завоевала титул «Мисс Турция». Работала манекенщицей, училась в женской школе искусств. Позднее на молодую артистку обратили внимание продюсеры киностудии Yesilcam и предложили участие в различных проектах. В 1970-е годы развивала карьеру певицы. Сегодня фильмография Небахат Чехре насчитывает более 100 работ. Актрису можно встретить в сериалах «Запретная любовь», «Позвоните моему менеджеру», «Июньская ночь», «Грязные деньги, лживая любовь». Также известна по образу Валиде в исторической драме «Великолепный век».