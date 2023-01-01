Биография

Мерьем Узерли — актриса и модель немецко-турецкого происхождения. Обладательница премии «Золотая бабочка». Родилась в Касселе 12 августа 1983 года. Дебютировала артистка в Германии, где она играла на театральной сцене. Также снялась в эпизодах сериала «Инга Линдштрем» и телевизионного фильма «Звезды на льду». Засветилась в короткометражках «Линия» и «Взгляд через плечо». Сегодня фильмография Мерьем Узерли насчитывает более 20 работ. Ее можно встретить в многосерийных проектах «Все мы любим футбол», «Мафия не может править миром», «Королева ночи» и в кинолентах «Джингез Реджаи», «Другая сторона», «Материнская рана». С 2011-го по 2013 годы играла в телехите «Великолепный век» — актриса исполнила роль Хюррем Султан.