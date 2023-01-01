Биография

Энгин Озтюрк — актер кино и телевидения. Родился в Эскишехире 28 сентября 1986 года. До 22 лет работал барменом, увлекался волейболом и не думал становиться артистом. Однако позже поступил в Анкарскую государственную консерваторию, которую успешно окончил в 2012 году. Сегодня фильмография Энгина Озтюрка насчитывает 15 работ, среди которых сериалы «Без вины виноватая», «Конец дороги в Чанаккале», «На жизненном пути», «Защитник», «50М2». Особую популярность получил после съемок в мелодраме «Великолепный век», где актер исполнил роль взрослого Селима.