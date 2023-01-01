Биография

Фахир Атакоглу — турецкий композитор и пианист. Лауреат премии Международного кинофестиваля в Измире. Родился в Стамбуле 28 января 1963 года. Погружаться в музыку начал в семь лет, увлекшись фортепьяно и барабанами. В течение двух лет учился у знаменитого композитора Джемаля Решита Рея, затем поступил в Государственную консерваторию Стамбульского университета. Продолжил образование в Лондоне и получил диплом Кройдонского колледжа. Писал музыку для рекламных роликов, документальных фильмов и новостных сюжетов, сотрудничал с различными турецкими группами и исполнителями. Как композитор Фахир Атакоглу работал на таких проектах, как «Берлин в Берлине», «Женщины Бейзы», «Вне игры», «Увы и ах», «Реакция», «Дерево жизни», «Турецкий Геркулес». Также создавал музыку для всемирно известной мелодрамы «Великолепный век».