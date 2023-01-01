Биография

Мерт Байкал — турецкий режиссер. Родился в Турции 29 ноября 1979 года. Мерт Байкал получил образование на факультете кино и телевидения в Университете Джорджа Мейсона в США. Вернувшись оттуда, начал работать стажером, а затем — ассистентом режиссера Синана Четина. Режиссерский дебют Мерта состоялся в 2005 году с кинокартиной Pardon. Далее он приступил к съемкам сериала «Ах стать бы полицейским» с Билалем Йильмазом в главной роли. Всемирную славу Мерт Байкал обрел после сериалов «Великолепный век» и «Великолепный век: Империя Кесем», в которых он выступил одним из режиссеров. В 2016 году на экраны вышла еще одна работа Байкала «Мой брат», а в 2017 году — вторая часть этого фильма. Также известен по сериалу «Фи, Чи, Пи».