Биография

Бурак Канбир — турецкий оператор. Номинант на премию Международного кинофестиваля в Измире. Родился в Стамбуле. Окончил Университет изящных искусств имени Мимара Синана в 1995 году, где учился на факультете фотографии. Фильмография Бурака Канбира насчитывает более 15 работ. Работал оператором на таких проектах, как «Клуб неудачников», «Лабиринт», «Для моей дочери», «Украденное кольцо», «Война невесток», «Дилемма Азиза», «Учитель», «Ты моя Родина». Также трудился над созданием знаменитой мелодрамы «Великолепный век».