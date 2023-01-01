Биография

Окан Ялабык — турецкий актер и композитор. Лауреат премии International Izmir Film Festival. Родился в Стамбуле 13 декабря 1978 года. В подростковом возрасте поступил в театральный лицей, а позже прошел отбор в Государственную консерваторию Стамбула, где изучал драматическое искусство. Карьеру начал с небольших ролей в рекламных роликах, озвучивал видеоигры. Сегодня фильмография Окана Ялабыка включает в себя более 30 работ. Актера можно встретить в сериалах «Бабник», «Ты моя Родина», «Защитник», в полнометражных картинах «Материнская рана», «Охотничий сезон». Также он озвучил персонажа мультфильма «Плохой кот». Всемирную славу получил благодаря роли Ибрагима в исторической драме «Великолепный век».