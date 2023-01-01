Биография

Айтекин Аташ — турецкий композитор. Обладатель премии «Золотая бабочка Pantene». Родился в Адане 12 марта 1979 года. Учился в Стамбульском государственном университете на драматурга и театрального критика, также изучал музыку в фольклорном клубе Босфорского университета. Работал аранжировщиком, руководил записями альбомов. С 2006 года пишет саундтреки для кино и телевидения. Сегодня фильмография Айтекина Аташа насчитывает более 35 работ. Он написал музыку для таких кинолент, как «Интернационал», «Завоеватель», «Свадьба», и для сериалов «Великолепный век», «Постучись в мою дверь», «Королек — птичка певчая», «Небесная любовь».