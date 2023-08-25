Великолепный век. Сезон 4
Сериал Великолепный век 4 сезон (2013 года) смотреть онлайн

9.42011, Muhtesem Yüzyil 46 серий
Военный, Драма16+

О сериале

Заключительная глава легендарной истории, перевернувшей представление о турецких сериалах. Если не терпится узнать, чем завершится любимая мелодрама, тогда оставайтесь на Wink и включайте «Великолепный век» — 4 сезон бесплатно можно смотреть уже сейчас!

В четвертой части сериала Хюррем возвращается во дворец, а Сулейману предстоит решить множество проблем. Политические перестановки сильно обостряют отношения между шехзаде, и в игру вступает Хюррем, мечтающая в будущем видеть на троне одного из своих сыновей. Тем временем здоровье Сулеймана вызывает опасения у придворного лекаря, и повелитель решает скрыть болезнь не только от подданных, но и от жены.

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

