Великолепный век Сезон 4 Серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Великолепный век. Сезон 4. Серия 10
Сериалы
Великолепный век
4-й сезон
10-я серия
9.42014, Muhtesem Yüzyil
Военный, Драма16+

Мустафу предупреждают о том, что его женитьба может стать яблоком раздора в отношениях с повелителем. Между тем Рустем продолжает ревновать Михримах к ее прошлому и отказывается оставаться с женой на ночь. Баязид мечтает завоевать престол, но для этого ему придется убрать с дороги двух братьев. Нурбану устраивает сцену ревности Селиму из-за его близкого общения с Дильшах.

Как поступит Селим с наложницей, узнаем в очередном эпизоде сериала «Великолепный век» — 4 сезон 10 серия доступна на Wink уже сейчас!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

