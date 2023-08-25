Великолепный век Сезон 4 Серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Мустафу предупреждают о том, что его женитьба может стать яблоком раздора в отношениях с повелителем. Между тем Рустем продолжает ревновать Михримах к ее прошлому и отказывается оставаться с женой на ночь. Баязид мечтает завоевать престол, но для этого ему придется убрать с дороги двух братьев. Нурбану устраивает сцену ревности Селиму из-за его близкого общения с Дильшах.



Как поступит Селим с наложницей, узнаем в очередном эпизоде сериала «Великолепный век» — 4 сезон 10 серия доступна на Wink уже сейчас!

