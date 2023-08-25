Великолепный век Сезон 4 Серия 27 смотреть онлайн бесплатно

Разгневанные убийством Мустафы янычары требуют казнить Хюррем и ее сообщников. Тем временем Сулейман отправляет семью старшего сына из Амасьи в Гемлик, а Баязида убеждают в том, что нужно смириться с трагедией и продолжить борьбу за престол. Джихангир все еще не может принять гибель брата — молодой человек сильно заболевает и не хочет бороться за жизнь.



Если не терпится узнать, что будет с сыном повелителя, оставайтесь на Wink и включайте «Великолепный век» — 27 серия 4 сезона ждет вас уже сейчас!

