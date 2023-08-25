Великолепный век Сезон 4 Серия 20 смотреть онлайн бесплатно

Алкас шантажирует Рустема историей с кафтаном, а Селим признается Нурбану, что не готов отказаться от престола из-за риска лишиться головы. Болезнь Сулеймана прогрессирует, о чем узнают его подданные. Хюррем собирает сыновей и просит их объединиться во благо империи, но отношения Селима и Баязида по-прежнему оставляют желать лучшего.



