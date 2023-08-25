Великолепный век Сезон 4 Серия 25 смотреть онлайн бесплатно

Мустафа отправляется в военный лагерь Сулеймана и верит, что отец не причинит ему вреда. Михримах осознает подлость своего поступка и жалеет о заговоре против старшего брата. Селим отправляется с Джихангиром на охоту, чтобы оградить младшего брата от происходящего в шатре повелителя. Тем временем Мустафа готовится к решающему разговору с отцом.



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