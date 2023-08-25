Великолепный век. Сезон 4. Серия 25
Wink
Сериалы
Великолепный век
4-й сезон
25-я серия
9.42014, Muhtesem Yüzyil
Военный, Биография16+

Великолепный век Сезон 4 Серия 25 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Мустафа отправляется в военный лагерь Сулеймана и верит, что отец не причинит ему вреда. Михримах осознает подлость своего поступка и жалеет о заговоре против старшего брата. Селим отправляется с Джихангиром на охоту, чтобы оградить младшего брата от происходящего в шатре повелителя. Тем временем Мустафа готовится к решающему разговору с отцом.

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Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама, Биография
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»