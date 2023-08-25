Великолепный век Сезон 4 Серия 34 смотреть онлайн бесплатно

Нурбану обвиняет Хюррем в покушении на ее жизнь, но Селим отказывается принимать правду и заявляет, что доверяет матери. Фатьма умоляет Сулеймана назначить главным казначеем гарема Мелек, но другие служанки быстро доносят об этом Хюррем. Михримах обнаруживает на теле странную сыпь, а гадалка предсказывает скорую гибель одного из детей Султана.



