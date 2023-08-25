Великолепный век Сезон 4 Серия 41 смотреть онлайн бесплатно

Сулейман тяжело переживает кончину жены и запрещает любые праздники. Селим планирует рассказать отцу о нападении Баязида, однако Соколлу рекомендует шехзаде не делать этого. Михримах собирается пожить во дворце, что не устраивает Рустема. Между тем Лала Мустафа очерняет одного из шехзаде в глазах Сулеймана, из-за чего отношения между братьями становятся еще хуже.



