Великолепный век Сезон 4 Серия 41 смотреть онлайн бесплатно

Великолепный век. Сезон 4. Серия 41
Великолепный век
4-й сезон
41-я серия
9.42014, Muhtesem Yüzyil
Военный, Драма16+

Сулейман тяжело переживает кончину жены и запрещает любые праздники. Селим планирует рассказать отцу о нападении Баязида, однако Соколлу рекомендует шехзаде не делать этого. Михримах собирается пожить во дворце, что не устраивает Рустема. Между тем Лала Мустафа очерняет одного из шехзаде в глазах Сулеймана, из-за чего отношения между братьями становятся еще хуже.

Прекратят ли вражду Селим и Баязид, узнаем в очередном эпизоде сериала «Великолепный век» — 41 серия на русском языке уже ждет вас на нашем онлайн-сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

