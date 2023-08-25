Великолепный век Сезон 4 Серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Великолепный век. Сезон 4. Серия 5
9.42014, Muhtesem Yüzyil
Военный, Драма16+

О сериале

Хюррем переживает за отношения Баязида и Сулеймана. Нурбану удается вновь попасть в покои Селима — девушка постепенно становится его любимой наложницей. Хюррем понимает тайные замыслы Фатьмы и требует приглядывать за сестрой Сулеймана. Между тем Михримах узнает о том, что с ее мужем хотят расквитаться враги.

Справится ли Рустем с трудностями, узнаем в очередном эпизоде 4 сезона сериала «Великолепный век» — 5 серию

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

