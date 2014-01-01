Великолепный век. Сезон 4. Серия 9
Wink
Сериалы
Великолепный век
4-й сезон
9-я серия
9.42014, Muhtesem Yüzyil
Военные, Драмы16+

Великолепный век Сезон 4 Серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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Сюжет

Селим признается Нурбану в любви и приглашает в покои. Наутро девушка выясняет, что остальные наложницы желают ей смерти, и просит прогнать Дильшах из гарема. Свадьба Фатьмы проходит гладко, однако ситуация резко меняется на следующий день. Джихангир мечтает выбраться из дворца и навестить Баязида, но Хюррем опасается, что в одиночку болеющий юноша не справится с дорогой.

Станет ли Джихангир действовать за спиной у матери, увидим в еще одном эпизоде мелодрамы «Великолепный век» — 9 серия 4 сезона ждет вас на Wink в хорошем качестве!

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Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»

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