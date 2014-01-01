Великолепный век Сезон 4 Серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Селим признается Нурбану в любви и приглашает в покои. Наутро девушка выясняет, что остальные н�аложницы желают ей смерти, и просит прогнать Дильшах из гарема. Свадьба Фатьмы проходит гладко, однако ситуация резко меняется на следующий день. Джихангир мечтает выбраться из дворца и навестить Баязида, но Хюррем опасается, что в одиночку болеющий юноша не справится с дорогой.



Станет ли Джихангир действовать за спиной у матери, увидим в еще одном эпизоде мелодрамы «Великолепный век» — 9 серия 4 сезона ждет вас на Wink в хорошем качестве!



Сериал Великолепный век 4 сезон 9 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.