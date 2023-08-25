WinkСериалыВеликолепный век4-й сезон22-я серия
9.42014, Muhtesem Yüzyil
Военный, Драма16+
Великолепный век Сезон 4 Серия 22 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Селим возвращается во дворец и опасается, что янычары все равно лишат его жизни. Хюррем признается Мустафе, что их вражда никогда не прекратится. Сулейман встает на ноги, что огорчает Рустема, желавшего видеть на троне Баязида. Спустя четыре года Хюррем планирует убедить повелителя в необходимости нового похода, чтобы подставить Мустафу. Михримах заявляет матери, что готова помочь ей в деле против брата.
Победит ли Хюррем в схватке, узнаете в продолжении остросюжетной мелодрамы «Великолепный век» — 22 серия 4 сезона бесплатно доступна только на Wink!
СтранаТурция
ЖанрВоенный, Исторический, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Дурул
Тайлан
- Режиссёр
Ямур
Тайлан
- Режиссёр
Мерт
Байкал
- Актёр
Халит
Эргенч
- Актриса
Мерьем
Узерли
- Актриса
Нур
Феттахолу
- Актёр
Мехмет
Гюнсюр
- Актриса
Небахат
Чехре
- Актриса
Сельма
Эргеч
- Актёр
Окан
Ялабык
- Актриса
Селен
Озтюрк
- Актёр
Селим
Байрактар
- Актёр
Энгин
Озтюрк
- Сценарист
Мераль
Окай
- Сценарист
Йылмаз
Шахин
- Продюсер
Тимур
Савджи
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- Актёр дубляжа
Василий
Зотов
- МТАктриса дубляжа
Марина
Тарасова
- Оператор
Эрджан
Озкан
- Оператор
Бурак
Канбир
- Композитор
Айтекин
Аташ
- Композитор
Фахир
Атакоглу