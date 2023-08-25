Великолепный век. Сезон 4. Серия 22
Wink
Сериалы
Великолепный век
4-й сезон
22-я серия
9.42014, Muhtesem Yüzyil
Военный, Драма16+

Великолепный век Сезон 4 Серия 22 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонСоздание легенды

О сериале

Селим возвращается во дворец и опасается, что янычары все равно лишат его жизни. Хюррем признается Мустафе, что их вражда никогда не прекратится. Сулейман встает на ноги, что огорчает Рустема, желавшего видеть на троне Баязида. Спустя четыре года Хюррем планирует убедить повелителя в необходимости нового похода, чтобы подставить Мустафу. Михримах заявляет матери, что готова помочь ей в деле против брата.

Победит ли Хюррем в схватке, узнаете в продолжении остросюжетной мелодрамы «Великолепный век» — 22 серия 4 сезона бесплатно доступна только на Wink!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»