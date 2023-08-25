Великолепный век Сезон 4 Серия 22 смотреть онлайн бесплатно

Селим возвращается во дворец и опасается, что янычары все равно лишат его жизни. Хюррем признается Мустафе, что их вражда никогда не прекратится. Сулейман встает на ноги, что огорчает Рустема, желавшего видеть на троне Баязида. Спустя четыре года Хюррем планирует убедить повелителя в необходимости нового похода, чтобы подставить Мустафу. Михримах заявляет матери, что готова помочь ей в деле против брата.



