Великолепный век Сезон 4 Серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Упавшую в обморок Нурбану вызволяют из темницы и возвращают во дворец. Хюррем отправляется к гадалке, которая предсказывает появление на свет будущего Султана. Рустем умоляет Сулеймана как можно скорее назначить нового командующего флотом. Мустафа самовольно приезжает к отцу, где его ждет не самый радужный прием, однако повелитель просит сына остаться на собрании совета.



Как будут развиваться отношения старшего шехзаде и повелителя, узнаем в новом эпизоде сериала «Великолепный век» — 8 серия 4 сезона уже ждет вас на нашем онлайн-сервисе Wink!



Сериал Великолепный век 4 сезон 8 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.