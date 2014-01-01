Великолепный век. Сезон 4. Серия 8
Wink
Сериалы
Великолепный век
4-й сезон
8-я серия
9.42014, Muhtesem Yüzyil
Военные, Драмы16+

Великолепный век Сезон 4 Серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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Сюжет

Упавшую в обморок Нурбану вызволяют из темницы и возвращают во дворец. Хюррем отправляется к гадалке, которая предсказывает появление на свет будущего Султана. Рустем умоляет Сулеймана как можно скорее назначить нового командующего флотом. Мустафа самовольно приезжает к отцу, где его ждет не самый радужный прием, однако повелитель просит сына остаться на собрании совета.

Как будут развиваться отношения старшего шехзаде и повелителя, узнаем в новом эпизоде сериала «Великолепный век» — 8 серия 4 сезона уже ждет вас на нашем онлайн-сервисе Wink!

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8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»

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