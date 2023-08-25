Великолепный век Сезон 4 Серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Баязид все больше сближается со старшим братом, и Хюррем понимает, что это может привести к расколу. Михримах советует матери организовать для Джихангира гарем, чтобы шехзаде лучше чувствовал себя во дворце. Между тем у Селима рождается здоровый наследник, и Нурбану ставит возлюбленному условие: забыть о прочих наложницах. Сулейман обвиняет жену в предательстве и признается, что больше не может доверять ей.



