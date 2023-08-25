Великолепный век. Сезон 4. Серия 12
Wink
Сериалы
Великолепный век
4-й сезон
12-я серия
9.42014, Muhtesem Yüzyil
Военный, Драма16+

Великолепный век Сезон 4 Серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезонСоздание легенды

О сериале

Баязид все больше сближается со старшим братом, и Хюррем понимает, что это может привести к расколу. Михримах советует матери организовать для Джихангира гарем, чтобы шехзаде лучше чувствовал себя во дворце. Между тем у Селима рождается здоровый наследник, и Нурбану ставит возлюбленному условие: забыть о прочих наложницах. Сулейман обвиняет жену в предательстве и признается, что больше не может доверять ей.

Помирятся ли повелитель и Хюррем, узнаем в новом эпизоде 4 сезона сериала «Великолепный век» — 12 серия онлайн бесплатно уже доступна только на нашем сервисе Wink!

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»