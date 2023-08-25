Великолепный век Сезон 4 Серия 26 смотреть онлайн бесплатно

Сулейман скорбит по старшему сыну и читает прощальное письмо Мустафы. Джихангир приходит в ужас при виде убитого брата, а в это время янычары угрожают Селиму расправой, считая, что он был в курсе западни Рустема. Дворец узнает о казне Мустафы и обвиняет в произошедшем Хюррем, а Сулеймана предупреждают о возможном восстании в военном лагере.



Оставайтесь на Wink и продолжайте смотреть «Великолепный век» — 26 серия 4 сезона покажет, удастся ли поданным свергнуть законного Султана!

