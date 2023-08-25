Великолепный век Сезон 4 Серия 36 смотреть онлайн бесплатно

Рустем снова устраивает Михримах сцену ревности из-за лекаря, который пытается вылечить девушку от язв на ее теле. Хюррем устраивает очную ставку Нурбану, и девушка понимает, что ее ждет смертный приговор. В это время повелитель приказывает разузнать все о состоянии Карла V — поговаривают, что император серьезно болен.



Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть бесплатно «Великолепный век» — 36 серия 4 сезона ждет вас на нашем онлайн-сервисе уже сейчас!

