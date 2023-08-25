Великолепный век Сезон 4 Серия 36 смотреть онлайн бесплатно

Великолепный век. Сезон 4. Серия 36
9.42014, Muhtesem Yüzyil
Военный, Драма16+

Рустем снова устраивает Михримах сцену ревности из-за лекаря, который пытается вылечить девушку от язв на ее теле. Хюррем устраивает очную ставку Нурбану, и девушка понимает, что ее ждет смертный приговор. В это время повелитель приказывает разузнать все о состоянии Карла V — поговаривают, что император серьезно болен.

Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

