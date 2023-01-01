Великолепный век. Сезон 3
Wink
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Великолепный век
3-й сезон

Сериал Великолепный век 3 сезон (2012 года) смотреть онлайн

9.42011, Muhtesem Yüzyil 46 серий
Военные, Драмы16+

Сезоны и серии

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Сюжет

Продолжение самой популярной турецкой мелодрамы о правлении Султана Сулеймана. Погружайтесь в мир интриг и суровых наказаний вместе с историческим сериалом «Великолепный век» — 3 сезон онлайн бесплатно можно смотреть только на Wink!

Третий сезон ознаменован неустанной борбой Хюррем с новой загодочной наложницей, случайно оказавшейся во дворце. Махидевран попытается вычислить шпиона, действующего против Мустафы, а Хатидже и Гюльфем — разлучить правителя с супругой. На поле боя тоже неспокойно — Султан продолжает завоевывать мир.

Справятся ли герои с новыми испытаниями, узнаем в продолжении исторического сериала «Великолепный век» — 3 сезон на русском языке можно смотреть на Wink уже сейчас!

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8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»

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