Сериал Великолепный век 3 сезон (2012 года) смотреть онлайн

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Продолжение самой популярной турецкой мелодрамы о правлении Султана Сулеймана. Погружайтесь в м�ир интриг и суровых наказаний вместе с историческим сериалом «Великолепный век» — 3 сезон онлайн бесплатно можно смотреть только на Wink!



Третий сезон ознаменован неустанной борбой Хюррем с новой загодочной наложницей, случайно оказавшейся во дворце. Махидевран попытается вычислить шпиона, действующего против Мустафы, а Хатидже и Гюльфем — разлучить правителя с супругой. На поле боя тоже неспокойно — Султан продолжает завоевывать мир.



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