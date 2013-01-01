Великолепный век Сезон 3 Серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Спасая Хатидже, Нигяр-калфа убивает Гюльшах. В гареме переполох — никто не верит в самовольность �покушения на жизнь госпожи. Долгожданный Султан возвращается из похода вместе с Ибрагимом. Хюррем старается пробудить в муже былые чувства. В гареме появляются повзрослевшие Михримах и Мехмед. Тем временем паша пытается вымолить прощение у супруги, но можно ли забыть измену?



Получится ли у героев восстановить былые отношения, узнаем в 7 эпизоде 3 сезона популярного турецкого сериала «Великолепный век». Лучшие серии смотреть бесплатно можно уже сейчас только на нашем онлайн-сервисе Wink!



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