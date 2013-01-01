Великолепный век. Сезон 3. Серия 7
Wink
Сериалы
Великолепный век
3-й сезон
7-я серия
9.42013, Muhtesem Yüzyil
Военные, Драмы16+

Великолепный век Сезон 3 Серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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Сюжет

Спасая Хатидже, Нигяр-калфа убивает Гюльшах. В гареме переполох — никто не верит в самовольность покушения на жизнь госпожи. Долгожданный Султан возвращается из похода вместе с Ибрагимом. Хюррем старается пробудить в муже былые чувства. В гареме появляются повзрослевшие Михримах и Мехмед. Тем временем паша пытается вымолить прощение у супруги, но можно ли забыть измену?

Получится ли у героев восстановить былые отношения, узнаем в 7 эпизоде 3 сезона популярного турецкого сериала «Великолепный век». Лучшие серии смотреть бесплатно можно уже сейчас только на нашем онлайн-сервисе Wink!

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8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»

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