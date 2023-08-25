Великолепный век. Сезон 3. Серия 3
Wink
Сериалы
Великолепный век
3-й сезон
3-я серия
9.42013, Muhtesem Yüzyil
Военный, Биография16+

Великолепный век Сезон 3 Серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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О сериале

Нигяр расплачивается за грехи прошлого — месть Хатидже жестока. Вопреки протестам Хюррем для Сулеймана организовывают праздник. Враги ликуют, ведь впервые за долгое время фиолетовый платок достается другой. Появление соперницы способно навредить правлению Хюррем.

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Страна
Турция
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама, Биография
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»