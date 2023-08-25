Великолепный век Сезон 3 Серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Нигяр расплачивается за грехи прошлого — месть Хатидже жестока. Вопреки протестам Хюррем для Сулеймана организовывают праздник. Враги ликуют, ведь впервые за долгое время фиолетовый платок достается другой. Появление соперницы способно навредить правлению Хюррем.



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