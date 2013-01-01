Великолепный век Сезон 3 Серия 28 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Сулейман возвращается из военного похода и узнает о том, что происходило во дворце во время его отсутствия. Встреча Шах и Султана проходит напряженно — османский правитель не верит, что Мустафу оклеветали враги. Хюррем обнаруживает у себя неизвестную сыпь и думает, что ее пытается отравить кто-то из ближайшего окружения.



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