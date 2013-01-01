Великолепный век. Сезон 3. Серия 28
Wink
Сериалы
Великолепный век
3-й сезон
28-я серия
9.42013, Muhtesem Yüzyil
Военные, Драмы16+

Великолепный век Сезон 3 Серия 28 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

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Сюжет

Сулейман возвращается из военного похода и узнает о том, что происходило во дворце во время его отсутствия. Встреча Шах и Султана проходит напряженно — османский правитель не верит, что Мустафу оклеветали враги. Хюррем обнаруживает у себя неизвестную сыпь и думает, что ее пытается отравить кто-то из ближайшего окружения.

Кто на этот раз хочет убить жену повелителя, узнаем в очередном эпизоде сериала «Великолепный век» — 28 серия 3 сезона уже доступна на нашем онлайн-сервисе Wink!

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8.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепный век»

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